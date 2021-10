So geht Wohnungsbaugesellschaft gegen zunehmende Verschmutzung in Zeitz vor

Die Wohnungsbaugesellschaft Zeitz will etwas für mehr Sauberkeit und Ordnung in Zeitz tun und stellt Schilder auf, die Hundebesitzer ansprechen sollen.

Zeitz/MZ - „Die Stadt ist doch kein Hundeklo“, sagt Grit Zippel. Wohl wissend, dass sie vielerorts so aussieht. Doch gerade deshalb begrüßt die Marketingleiterin der Wohnungsbaugesellschaft Zeitz (WBG) die Aktion ihres Unternehmens. Gemeinsam mit WBG-Prokurist Michael Große stellt sie die Schilder vor, die Hundebesitzer ansprechen, aufmerksam machen und sensibilisieren sollen.

„Das ist unser aller Zeitz und nicht ihr Hundeklo“ ist auf den auffälligen Schildern zu lesen. „Die zunehmende Verschmutzung öffentlicher Plätze sowie Grünflächen, Spielplätze und Gehwege mit Hundekot ist der WBG Zeitz ein großer Dorn im Auge“, sagt Zippel. Auf einigen Grundstücken des kommunalen Vermieters wird deshalb darauf aufmerksam gemacht.

Das erste Schild stand am Schützenplatz 30-40, weitere an der August-Dietzschold-Straße 2, Hilde-Coppi-Straße 15, Platanenweg 6 und 7 - jeweils gut sichtbar hinter oder vor dem Haus oder am Müllplatz. „Wir sind gespannt, ob es etwas bringt, hoffen es aber sehr“, meint Michael Große. Zumindest ist es ein schwer zu übersehender Appell an die Bürger für mehr Sauberkeit in Zeitz, der Hundehalter, aber auch Anwohner ansprechen soll, die Augen offen zu halten.