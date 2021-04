So denken Zeitzer über die Überlegungen der Regierung

Sollen Menschen, die sich gegen das Virus haben immunisieren lassen, in Kürze Privilegien erhalten? Die MZ hat sich in der Zeitzer Innenstadt umgehört.

Zeitz - Vorteile für vollständig Geimpfte? In absehbarer Zeit könnte es für Menschen, die bereits gegen das Coronavirus immunisiert sind, bestimmte Lockerungen im Alltag geben, in deren Genuss ungeimpfte Menschen noch nicht kommen. Für Geimpfte könnte dann der Zugang zu Geschäften oder Dienstleistungen erleichtert werden, könnten Ausgangssperren nicht gelten.

Lockerungen für Geimpfte, wenn jeder ein Angebot erhalten habe

Darüber wird derzeit in der Politik diskutiert. Was aber sagen Bürger auf der Straße zu diesen Überlegungen, was halten sie von Privilegien? Die MZ hat sich am Dienstag in der Zeitzer Innenstadt umgehört. Fazit: Die Menschen wollen Gleichbehandlung und sprechen sich gegen Privilegien für Geimpfte aus - zumindest so lange, bis nicht jedermann die schnelle Möglichkeit der Immunisierung hat.

Genau diese Meinung vertrat zum Beispiel Marion Nitzsche. Die 51-jährige Zeitzerin sagte, dass sie Lockerungen für den geimpften Personenkreis dann befürworte, wenn sich jeder, der sich impfen lassen wolle, auch impfen lassen könne. „Zuvor wären diese Lockerungen nicht in Ordnung“, so Marion Nitzsche. Allerdings wisse sie auch, wie schwer die Entscheidung sei und wie wichtig es sei, dass wieder mehr Menschen in den Geschäften einkaufen gehen.

Göbitzerin lässt sich mit Entscheidung zur Corona-Impfung Zeit

Ähnlich sah es auch Diana Glanz. Die 39-Jährige aus Göbitz sagte ebenfalls, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten. Alles andere, glaubt sie, würde am Ende Missgunst fördern. Ob sie sich selbst impfen lasse, das wisse sie allerdings noch nicht. Mit der Entscheidung lasse sie sich noch etwas Zeit. Otto Hanns aus Bad Lausick hat die Coronaschutzimpfung bereits bekommen.

Das hänge mit seinem Lebensumfeld und den Kontaktpersonen zusammen, sagte der 34-Jährige, der mit Frau und Kindern am Dienstag der Stadt Zeitz einen Besuch abgestattet hat und unter anderem den Schlosspark besuchte. Auch wenn er persönlich in den Genuss von Vorteilen kommen würde, sprach er sich gegen sie aus.

Zeitzerin gegen Bevorteilung von Geimpften

Er sei für Gerechtigkeit, begründete er seine Meinung. Erst müsste jeder die Möglichkeit haben, sich schnell impfen zu lassen. Wer dann die Chance nicht nutze, der müsse dann eben mit den Konsequenzen leben, sagte der Familienvater. Lars Bauer hingegen sagte, dass er sich nicht impfen lasse. „Zu unsicher, es gibt nicht genügend Studien“, so der 45-Jährige, der nahe Zeitz wohne. Gegen Vergünstigungen für Geimpfte sei er aber. Mit ihnen, so seine Meinung, würde nur Druck aufgebaut werden, mit dem Ziel, dass sich mehr Menschen impfen lassen.

Margot Hausch aus Tröglitz hingegen habe ihre erste von zwei Impfungen bereits bekommen. Und obwohl sie dann in Kürze zu den „Privilegierten“ gehören könnte, sprach sie sich ebenfalls gegen die Bevorteilung von Geimpften aus. Schließlich könne noch nicht jeder, der es wolle, rasch eine Impfung bekommen. Solange es noch Prioritäten beim Impfen gibt, wären aus ihrer Sicht zum Beispiel junge Menschen benachteiligt.

Keine Priorisierung beim Impfen im Burgenlandkreis

Im Burgenlandkreis gibt es die Priorisierung nicht mehr. Jeder ab 16 Jahre kann sich impfen lassen. Grenzen setzt hier die Menge des vorhandenen Impfstoffs. Bislang sind laut Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt hier knapp 56.000 Menschen erstgeimpft. Die notwendige zweite Impfung haben etwa 11.500 Menschen bekommen. Allerdings stehen für die erste Hälfte des Dienstags im Burgenlandkreis auch wieder 49 neue registrierte Coronafälle zu Buche.

Des Weiteren mussten für den Landkreis fünf weitere Tote in die Statistik aufgenommen werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde von der Kreisverwaltung für den Kreis für Dienstag, 12 Uhr, mit 323,18 angegeben. Zwölf Stunden früher galt ein Wert von 334,37. In Zeitz lag der Wert zu diesem Zeitpunkt bei 286,22, in Weißenfels bei 435,41, in Naumburg bei 335,87. (mz)