So bunt war das Ferienangebot im Krea-Zentrum Zeitz

Zeitz/MZ - 38 Mädchen und Jungen waren in den Ferien im Zeitzer Kreativitätszentrum angemeldet. Zum Abschluss fand jetzt eine kleine Buchmesse statt. Die Kinder hatten sich zu einem „Bücherwurm“ formiert und zogen durch das Haus. Danach lasen „junge Autoren“ aus ihre Geschichten vor. Eine Woche lang hatten sich die Kinder Erzählungen ausgedacht, diese per Hand oder PC aufgeschrieben, mit Fotos oder selbst gestalteten Zeichnungen illustriert. So entstand zum Beispiel die Geschichte „Ein schöner Sommertag“. Sie handelt von Tieren wie Hühnern und Pferden, vom Spielen und Baden.

„Ich mag den Sommer und die Tiere“, sagt Emma. Die Erstklässlerin hat an dem Buch mitgeschrieben und liest es zur Buchmesse den anderen Kindern vor. „Wir waren für unsere Geschichte sogar im Tierpark mit Streichelzoo in Gera, das war toll“, erzählt Finnya und die anderen Kinder hören zu. Diese und andere Projekte gehörten zur Feriengestaltung des Juniorclubs im Krea. „Eine andere Woche stand unter dem Motto Papier, da haben wir die Druckerei und das Wellpappenwerk in Lucka besucht“, erzählt Pädagogin Margit Eisenschmidt. Danach fand im Krea ein Workshop Origami (japanische Falttechnik) statt, wurde Papier geschöpft und aus Pappe Strukturbilder gestaltet. Mit einem Theater-Projekt gehen die Feien jetzt zu Ende jetzt und der Blick aufs neue Schuljahr.

„135 sind aktuell bei uns angemeldet“, sagt Eisenschmidt weiter. Dabei hatte die Einrichtung im Albrechtschen Palais auch mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen. Aus diesem Grund war von Januar bis Mai war geschlossen, doch zum Glück habe es nur eine Abmeldung gegeben. Jetzt hoffe man, dass das Haus möglichst lange geöffnet bleiben kann.