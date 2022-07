So begeht Profen bei Zeitz sein Jubiläum

Diese Woche feiert Profen sein 900-jähriges Bestehen. Was derzeit vorbereitet wird und was Besucher erwartet.

Profen/MZ - Laut kreischen die Kettensägen am Dienstagmorgen durch das sonst so ruhige Profener Paradies. Christian Schmidt und Pavel Khatsilouski verwandeln hier einen Eichenstamm in eine Bergmannsfigur und in eine Holzbank mit Feuerwehrmotiv. Anlass dafür ist die Profener 900-Jahr-Feier. „Wir feiern das Jubiläum nach. Letztes Jahr ging es leider nicht“, sagt Ortsbürgermeister Jens Keinitz. Der Aufwand, alle Corona-Regeln einzuhalten, sei zu groß gewesen. Doch das Fest ausfallen zu lassen, kam auch nicht infrage.