Smishing: Abzocke per SMS auch in Zeitz ein Problem

Zeitz/MZ - Glück im Unglück oder Rettung in letzter Sekunde, so nennt Hans Bergner, was ihm widerfahren ist. Der Zeitzer hatte auf den Link einer SMS geklickt. Als er dann nicht nur Name und Adresse, sondern auch die Kontoverbindung eingeben sollte, wurde der Senior stutzig und rief seinen Enkel. „Der hat das Handy genommen, lahmgelegt und alles neu installiert. Nichts passiert zum Glück“, sagt Bergner.

„Ihr Paket befindet sich...“ So beginnen SMS, die derzeit viele Zeitzer tagtäglich aufs Handy bekommen. Die Adresse des Abholpunktes sollen sie erfahren, wenn sie auf den Link in der SMS klicken. In der Vorweihnachtszeit ist das eine betrügerische Geschäftsidee mit nicht ganz schlechten Erfolgsaussichten. Der Onlinehandel boomt, viele Zeitzer warten auf Pakete mit Weihnachtsgeschenken, die sie im Internet bestellt haben. Da kann es schon mal vorkommen, dass man nicht sicher ist, ob nicht doch ein Paket nicht zugestellt werden konnte.

Texte der SMS variieren, aber es geht um Pakete

Genau darauf setzen die Betrüger. Die Verbraucherzentrale warnt vor SMS von angeblichen Paketdiensten, in denen Empfänger auf einen Link tippen sollen. Die Folge können schädliche Apps, Massen-SMS und Abofallen sein. Durch die Installation von Schadsoftware können aber auch verschiedenste Daten ausgelesen werden. Diese Betrugsform wird „Smishing“ genannt, Abzocke per SMS.

Die Texte der SMS variieren. Internetseiten, die vor der Betrugsmasche warnen, sammeln zum Teil die verschiedenen Varianten. Gemein haben sie derzeit nur eines: Es geht um die Zustellung, Abholung oder die drohende Rücksendung an den Absender eines Paketes.

Klare Ansage auch von der Polizei: „Klicken Sie den Link in der SMS keinesfalls an, löschen Sie die Nachricht sofort und bestätigen Sie keinesfalls eine eventuelle Aufforderung zur App-Installation. Sonst wird eine Schadsoftware aufs Handy gespielt, mit der das Smartphone ferngesteuert werden kann und eine SMS-Flutwelle an die Kontakte in Ihrem Handy ausgelöst wird.“ Beim Versenden solcher Massen-SMS fallen oft horrende Kosten an.

Eine Zeitzerin erhielt eine solche SMS von einer ihr bekannten Nummer. Doch gerade das machte sie stutzig, wie sie erzählt: „Warum sollte meine Freundin in Kaiserslautern mir eine SMS schicken, dass ich ein Paket irgendwo abholen kann?!“ Wie sie dann erfuhr, hatte ihre Bekannte den Link angeklickt und als sie dazu aufgefordert wurde, die App installiert. Offensichtlich waren über ihre Mobilfunknummer dann weitere SMS an ihre Kontakte verschickt worden.

Niemals persönliche Daten eingeben

Wer den Link bereits angeklickt hat, dem empfiehlt die Polizei, auf keinen Fall persönliche Daten einzugeben, Apps zu installieren oder auf Anfragen gleich welcher Art Zustimmung zu erteilen. Schaltet man das Handy sofort in den Flugmodus, können keine Massen-SMS versendet werden. Außerdem sollten der Mobilfunk-Betreiber und die Polizei informiert werden. Oft muss nach einer Datensicherung das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Auch Passwörter sollten geändert werden. Auf Smartphones lassen sich unerwünschte Nummern mit wenigen Handgriffen sperren.

Die Verbraucherzentrale hat außerdem noch einen entscheidenden Tipp: Datensparsamkeit. Man soll seine Handynummer nur dann angeben, wenn es unbedingt notwendig ist. Und wer bei Händlern vor Ort einkauft, wartet seltener auf Pakete.

Den zugesandten Short-Link kann man auch überpüfen, etwa mit der Webseite CheckShortURL*