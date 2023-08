Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ/ank - Er hat unter anderem an der Seite von Anthony Quinn, Tom Cruise und Nicole Kidman gespielt. Bekannt ist er längst nicht nur aus Filmen wie „Das Boot“ und „Der Schuh des Manitu“ und durch Serien wie Der Alte oder Derrick: Sky du Mont. Im September ist der Buenos Aires geborene Schauspieler in Zeitz zu Gast. Mit einer Lesung aus seinem Werk „Ungeschönt“ wird am 1. September der Literaturherbst an Saale, Unstrut und Elster eröffnet.