Zeitz/MZ. - Ein musikalisches Silvesterfeuerwerk an zwei Orgeln verspricht der Förderverein Musikfreunde Eule-Orgel an diesem Sonntag, 31. Dezember, um 19 Uhr im Dom St. Peter und Paul in Zeitz. An der Rogers- und der Eule-Orgel spielen dann Kayol Lam aus Hongkong und Stefan Kießling aus Leipzig. Dabei, so heißt es in einer entsprechenden Ankündigung, sollen Stücke für zwei Orgeln von Antonio Soler, Max Reger, Felix Bräuer und Johann Sebastian Bach erklingen. Karten für das Silvesterkonzert gibt es noch an der Abendkasse