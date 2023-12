Dreckfehler oder mangelnde Schlechtschreibung? Es gab wieder einiges im zurückliegenden Jahr, was stutzen und lachen ließ. Was die Leser nicht lesen mussten.

Silvester: Ein Mottocross durchs Jahr - Was MZ-Lesern in Zeitz so alles erspart blieb

Zeitz/MZ. - Warnhinweis an unsere Leser: Achtung: Sie beginnen einen orthografiefreien Text zu lesen. Wenn man ein Jahr lang gammelt, was beinahe als Dreckfehler in der Leitung gelandet wäre, dann stutzt man beim Durchlesen. Was um Himmels Willen hatte es mit der Tee-Nagerin auf sich? Oft sind es ja Wort- und Buchstabendreher, einfache Schreifehler, Verkipper auf der Lastatur, wenn den Dingern auf den Fasten die Gäule durchdrehen. Manchmal ist es aber doch was Freud’sches oder vielleicht doch Unwissenheit? Aber, um es ins wichtige Licht zu rücken: Auch das Rechtscheiprogramm schlägt manchmal zu.