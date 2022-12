Zeitz/MZ - Der Diebstahl eines Krads in Zeitz ist am Montagmorgen bei der Polizei angezeigt worden. Wie aus einer Mitteilung aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis hervorgeht, hatten Unbekannte in der Nacht zum Montag das silberfarbene Zweirad der Marke „Suzuki“ vor einem Grundstück in der Forststraße gestohlen. „Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet“, heißt es.