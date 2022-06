Sieht ein 29-jähriger Zeitzer das Einbrechen als Beruf?

Zeitz/MZ - Teilweise ging das Brecheisen an der Stahltür kaputt, teilweise fand er nichts außer ein paar Zigaretten und teilweise brach er zweimal unmittelbar hintereinander in den selben Keller ein. Weil er es einfach nicht lassen konnte, ist ein 29-jähriger Zeitzer jetzt vor dem Amtsgericht wegen Diebstahls in 16, versuchten Diebstahls in zwölf Fällen, sowie Sachbeschädigung zu zwei Jahren und acht Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Wiederholter Diebstahl: „Aber wenn Sie auch nur schief gucken, sehen wir uns ganz schnell wieder“

Dabei drückten die gescheiterten Einbruchsversuche und sein umfassendes Geständnis eine noch höhere Gesamtstrafe nach unten. „Ich muss schon sagen, so ein Maß an hoher krimineller und brutaler Energie hatte ich in dieser Form noch nicht hier gehabt“, meinte zum Schluss der Richter.

Da der Angeklagte das Urteil sofort annahm, wurde es rechtsgültig und der vorläufige Haftbefehl, der den Zeitzer seit den 23. Februar in Untersuchungshaft gebracht hatte, konnte aufgehoben werden. Nun muss er auf den offiziellen Haftantritt warten. „Nutzen Sie die paar Tage in Freiheit noch, um Ihre Sachen zu regeln. Aber wenn Sie auch nur schief gucken, sehen wir uns ganz schnell wieder und es gibt sofort wieder einen Haftbefehl“, warnte der Vorsitzende den frisch Verurteilten noch.

In der zweiten Anklage kamen nicht weniger als 30 Einbruchsdiebstähle zum Tragen

Die scharfen Worte des Richters kamen nicht von ungefähr. Denn allein für das Vorlesen der beiden Anklageschriften benötigte der Staatsanwalt geschlagene 20 Minuten. Zunächst warf er dem 29-Jährigen vor, im Oktober des vergangenen Jahres bei seiner Ex-Freundin eingebrochen zu sein, um sich seine dort verbliebenen Sachen zu holen. Neben Jogginghose und Pullover nahm er aber auch Videospiele und eine Stichsäge mit. Da die Reisetasche dann zu voll für das Loch in der Tür war, brach er diese mitten in der Nacht noch weiter brutal auf, was die Nachbarn auf den Plan rief. „Ich habe mich mittlerweile mit ihr versöhnt und sie hat auch ihre Sachen zurückbekommen“, erklärte der Zeitzer.

In der zweiten Anklage kamen nicht weniger als 30 Einbruchsdiebstähle zum Tragen. Ein Drittel davon allerdings nur als Versuch, der aber ja auch strafbar ist. Jedes mal ging er dabei brutal mit einer Brechstange gegen Türen vor. So stieg er zwischen September 2020 und Februar 2021 vor allem in Supermärkte und Discounter in Zeitz, Tröglitz und Kretzschau ein. „Ich bin da immer ohne besonderes Ziel eingebrochen, wollte dann schauen, was es dort so zu holen gab“, erklärte der Angeklagte.

Diebstahl um Drogenkonsum zu finanzieren

Zweimal sei er zudem in zwei aufeinanderfolgenden Nächten in einen Keller eines Privathauses eingestiegen, „weil es da reichlich zu holen gab“, wie er zugab. Drei Vorwürfe, die dann auch eingestellt wurden, aber bestritt der Angeklagte, weil er tags zuvor zusammengeschlagen worden sei und im Krankenhaus gelegen hatte. Erschwerend kam aber hinzu, dass er all die Taten getan hatte, als er unter Bewährung stand.

Manchmal fand er Wertvolles wie ein Notebook oder andere Elektronikartikel, oftmals aber nur Zigaretten oder Alkohol. Das meiste verkaufte er für Drogen, da er seit Jahren süchtig nach Crystal Meth ist. Im Gefängnis habe er nun einen kalten Entzug machen müssen, an eine Therapie denke er aber nicht. Wie die Drogen haben auch Strafdelikte sein Leben bestimmt.

Zeitzer Dieb zeigte keine Reue für Taten

Nach dem Abgang aus der sechsten Klasse der Sekundarschule habe er nie richtig gearbeitet, teilweise war er wohnungslos. Stattdessen ist sein Strafregister mit Betrug, Einbruch, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unerlaubtem Drogenbesitz prall gefüllt. „Einbrechen war sein Beruf“, meinte der Staatsanwalt dann auch bezeichnend.

Sein Verteidiger versuchte noch erfolglos eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren herauszuschlagen, indem er ein Therapie-statt-Strafe-Programm vorschlug, weil die Taten unter großem Suchtdruck begangen worden seien. Diese versöhnliche Richtung schlug der Zeitzer aber nicht ein, denn während der gesamten Verhandlung kam nicht ein Wort der Reue über seine Lippen. (mz)