Sieben Fahrzeuge sind in Zeitz in der Nacht zum Mittwoch zerkratzt worden.

Zeitz/MZ - In Zeitz sind in der Nacht zum Mittwoch sieben Autos zerkratzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren die sieben Fahrzeuge in der Aylsdorfer Straße geparkt, als Unbekannte mit einem spitzen Gegenstand die Autos beschädigten. Die Kripo habe die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Zum Gesamtschaden machte die Polizei keine Angaben.