Rehmsdorf/MZ. - Eine gläserne Krippe aus Venedig, eine Metallkrippe aus dem Vatikan und eine Krippe auf Achat-Gestein aus dem Kloster Assisi – mehr als 17 Krippen hat Christina Göldner aus Rehmsdorf gesammelt. „Es sind zum größten Teil Erinnerungen und Mitbringsel aus unserem Urlaub“, erzählt die 65-Jährige. „Vor ein paar Jahren waren wir zum Beispiel mit dem Bus auf Italienreise und aus Venedig habe ich die wirklich kleine gläserne Krippe mit der Heiligen Familie mitgebracht“, verrät Christina Göldner. Auch aus Ägypten hat sie ein Exemplar im Gepäck. Diese Krippe ist aus Ton, andere aus Glas und Holz. „Mein Lieblingsstück ist die Krippe aus Bethlehem. Diese habe ich vor einiger Zeit auf dem Weihnachtsmarkt in Leipzig entdeckt“, plaudert die Seniorin. In einer Seitengasse der Stadt gab es damals einen Handwerker-Markt. Dort saß ein Mann und schnitzte. Vor seinem Stand war die Krippe aus Bethlehem aufgebaut. Sie zeigt die Heiligen Drei Könige, Hirten, Schafe, Kuh und Esel – die Weihnachtsgeschichte also. „Die Krippe war aus echtem Olivenholz und sehr teuer. Zuerst bin ich paar Mal dran vorbei gelaufen, habe überlegt und sie mir von allen Seiten angeschaut. Am Ende habe ich das Kunsthandwerk gekauft“, erzählt die Rehmsdorferin.