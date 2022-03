Senioren in Zeitz erhalten Anrufe aus Hamburg und Berlin: Bei Anruf gibt es keinen Gewinn

Wer den Gewinn erhalten will, soll erst einmal zahlen. Warum die Polizei zur Vorsicht rät.

Per Telefon wurde auch Zeitzer Senioren ein Gewinn versprochen.

Zeitz/MZ - In Zeitz sind mehrere, vor allem ältere Leute von unbekannten Nummern angerufen worden. Ihnen wurde ein großer Gewinn verkündet, allerdings müssten sie, um ihn in Empfang zu nehmen, erst einmal selbst Geld bezahlen. Sie sollten, wie es bereits bei einigen Fällen im Burgenlandkreis vorkam, zum Erhalt der Summe eine Bearbeitungsgebühr von 1.000 Euro mittels Paysafe-Cards bezahlen. Die drei Senioren, die der MZ von diesen Vorfällen berichteten, taten das allerdings nicht.

Die Anrufe seien laut Vorwahl aus Hamburg und Berlin gekommen, erzählen sie. Sie seien allerdings mittlerweile durch Hinweise der Polizei und wiederholte Berichterstattung in der MZ „ganz vorsichtig geworden, auch wenn so eine große Gewinnsumme gut klingt und schon wäre“. Dennoch funktioniert der Trick immer wieder.

Erst vor einigen Wochen war ein 57-Jähriger aus Karsdorf darauf hereingefallen. Er war laut Polizei im Glauben an einen Gewinn der Aufforderung nachgekommen. Er kaufte für 1.000 Euro Paysafe-Cards und übermittelte die Codes der Cards an eine ihm unbekannte Person. Einen Gewinn erhielt er nicht, so die Polizei.

„Lassen Sie sich nicht auf unseriöse Gewinnspiele am Telefon oder im Internet ein“, lautet der dringende Rat der Polizei nicht zum ersten Mal. „Die Vorgehensweise der Täter ist sehr vielfältig und kreativ. Ohne aktive Teilnahme an einem Gewinnspiel ist aber auch kein seriöser Gewinn möglich.“ Wer solche Anrufe erhält, sollte Anzeige erstatten. Auch die Verbraucherzentrale rät zu höchster Vorsicht und berät zu solchen Vorfällen. Weitere Informationen: www.verbraucherzentrale.de, Polizei in Zeitz: 03441/63 40