Selbst ist die Frau: Zeitzerin näht zu Hause Atem- und Mundschutzmasken für Kinder

Viola Rücker hat ihre Nähmaschine aus dem Keller geholt und einfach losgelegt. „Aus acht einzelnen Teilen nähe ich jetzt eine Maske“, erzählt die 57-Jährige. Das Schnittmuster hat sie aus dem Internet, ihre Tochter habe es ihr besorgt. Fünf Jahre lang stand die Nähmaschine im Keller, jetzt hat sie wieder eine neue Verwendung gefunden. „Und ich bin froh, dass ich wieder eine sinnvolle Aufgabe habe“, sagt Viola Rücker. Zu Hause hat die gelernte Verkäuferin alte Bettwäsche heraussortiert, diese nach Schablonen zugeschnitten und dann wird genäht.

Landesprojekt soll interkulturelle Brücken vor allem zu Kindern schlagen

Die 57-jährige Frau gehört zu 15 Teilnehmern des Landesprojektes „Stabilisierung und Teilhabe“ des Bildungs- und Beratungsinstitutes (BBI) in Zeitz. Die am Projekt beteiligten Frauen und Männer wollen dabei interkulturelle Brücken vor allem zu Kindern schlagen, arbeiten zum Beispiel mit Grundschule und Hort in der Elstervorstadt und dem Haus der Jugend in der Freiligrathstraße zusammen.



Seit dem 1. Januar 2018 gibt es im Burgenlandkreis das Landesprogramm „Stabilisierung und Teilhabe am Arbeitsleben“. Damit werden die verschiedenen Programme zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit in Sachsen-Anhalt um einen weiteren Baustein ergänzt. Die Zielgruppe des Landesprogramms sind Langzeitarbeitslose über 35 Jahre.



Viele dieser Menschen wollen arbeiten, aber oft kommen viele Probleme zusammen (Arbeitslosigkeit, gesundheitliche Probleme, Verschuldung). Kurze, auf schnelle Integration in den ersten Arbeitsmarkt ausgerichtete Maßnahmen führen hier eher zu weiteren Misserfolgserlebnissen und Motivationsverlusten. Ziel des Programms ist, für diese Menschen über längerfristige, geförderte und sozialpädagogisch begleitete Beschäftigung die Möglichkeit zur Teilhabe am Arbeitsleben und damit insbesondere zur persönlichen und beruflichen Stabilisierung zu bieten.



Durch die Anbindung des Programmes an den Burgenlandkreis und der engen Kooperation mit dem Jobcenter ergeben sich Synergien bei der Integration in den Arbeitsmarkt. So konnten bereits 32 Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt eintreten und neun Teilnehmer eine Ausbildung beginnen.

Gemeinsam wurden in der Vergangenheit interkulturelle Begegnungen organisiert und gemeinsame Feste gefeiert. Doch die Arbeit ruht in Zeiten der Coronakrise, denn sowohl Schulen und Kindertagesstätten als auch der Bildungsträger BBI sind derzeit geschlossen. Auf der andere Seite besitzt die BBI eine kleine Nähwerkstatt und so entstand die Idee, die Atem- und Mundschutzmasken zu nähen.



„Das Nähen macht mir Spaß und ich freue mich, dass ich wieder arbeiten kann“

Gearbeitet wird dabei zu Hause und einmal in der Woche werden die fertigen Teile übergeben. Die Masken bekommen dann Kinder und auch in der Zeitzer Mohrenapotheke kann man sie gegen eine kleine Spende erhalten. „Die Vorgehensweise ist natürlich mit uns abgesprochen und man kann sagen, die Masken werden im Rahmen des Projektes und im Auftrag des Landkreises genäht“, sagt Stefan Persich, Koordinator mehrerer arbeitsmarktpolitischer Programme im Kreis. Ein ähnliches Schwesterprojekt gibt es aktuell auch in Weißenfels.

„Das Nähen macht mir Spaß und ich freue mich, dass ich wieder arbeiten kann“, sagt Viola Rücker. Denn sie sei jemand, der sich gern einbringt. So war sie zehn Jahre bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wetterzeube aktiv. Doch mit dem Umzug nach Zeitz war das vor drei Jahren Geschichte. Heute sei aber ihre Enkeltochter noch bei der Feuerwehr aktiv. Und in Zeiten vor Corona sei das Nähen auch eine willkommene Abwechslung. „Ich freue mich, etwas Sinnvolles zu tun, denn sonst kann die Zeit auch sehr lang werden“, sagt sie. (mz)