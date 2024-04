Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Rockiger Gitarrensound erfüllt die Frühlingsluft in Luckenau. Das Strom-Ton-Quartett trifft sich dort jede Woche, um gemeinsam zu musizieren. Jetzt wird für einen besonderen Höhepunkt geübt: Am 20. April findet das legendäre Zeitzer Musikertreffen im Jugendhaus Schuppen statt. Dann kehren Musiker aus ganz Deutschland zurück in die Heimat, Peter Vollandt von den Planeten kommt sogar aus München. Sechs Band stehen an diesem Abend auf der Bühne und spielen handgemachte Musik. Die Akteure sind dabei zwischen 46 und 80 Jahre alt und wollen noch einmal richtig loslegen.