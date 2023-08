In der Zeitzer Naehter-Schwimmhalle werden ab Mitte September bis Mitte Januar des kommenden Jahres wieder vier Schwimmkurse angeboten. Laut Stadtverwaltung können an ihnen sowohl Kinder, ab sechs Jahre, als auch Erwachsene teilnehmen. Anmeldungen sind ab dem 14. August im Sommerbad in der Freiligrathstraße möglich. Die Gebühr für die Teilnahme beträgt 100 Euro. Etwas weniger zahlen Teilnehmer, die einen Sozialpass vorlegen können. Die Schwimmkurse bestehen aus jeweils zwölf Stunden. Die Gruppengröße soll so bemessen sein, dass auf die Teilnehmer individuell eingegangen werden kann. Ziel ist es, den Teilnehmern die Grundlagen des Schwimmens beizubringen. Abgeschlossen werden kann der Kurs mit der sogenannten Seepferdchenprüfung. Für das kommende Jahr ist ein Rettungsschwimmerkurs geplant.