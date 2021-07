Schwerer Unfall in Zeitz - Drei Verletzte und ein verängstigter Hund

Zeitz/MZ - Bei einem Unfall in Zeitz sind am Freitag mehrere Personen teils schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen neun Uhr an der Kreuzung B2/B91 Theißen. Beteiligt waren ein Sattelzug, ein Lkw und ein Pkw.

Laut Polizei warteten zwei Fahrzeuge an einer Ampel vor der Baustelle. Ein Laster rammte den Pkw, der daraufhin gegen das vor ihm stehende Fahrzeug und ein Verkehrsschild stieß. Bei der Kollision wurden zwei Personen in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von Einsatzkräften der Feuerwehr geborgen werden.

Zwei Fahrer erlitten schwere bis schwerste Verletzungen und wurden in Krankenhäuser geflogen, eine weitere Person wurde leicht verletzt. Aus einem der Laster wurde zudem ein verängstigter Hund geborgen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Bundesstraße war für die Rettungs-und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt.