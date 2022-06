Schwerer Unfall auf neuer Kreuzung bei Theißen - Jetzt ist die Ampel in Betrieb

Auf Kreuzung bei Theißen sind am Freitag wieder Autos zusammengestoßen. Jetzt ist die Ampel in Betrieb. Sie war es zuvor auch schon - aber nur kurzzeitig.

Der Fahrer dieses Wagens war nach dem Unfall am Freitag in seinem Auto eingeklemmt .

Theissen/MZ - Den dritten Tag in Folge hat das Nichtbeachten der Vorfahrt nahe Theißen zu einem schweren Verkehrsunfall geführt. Am Freitagmorgen stießen auf der Kreuzung, wo die Theißener Ortsumfahrung (B91) und die Bundesstraße 2 aufeinandertreffen, ein Pkw und ein Lkw zusammen. Der Autofahrer, er hatte laut Polizei dem Laster die Vorfahrt genommen, wurde schwerstverletzt in eine Klinik geflogen.