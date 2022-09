„Schwere“ Einsätze für Feuerwehren im Burgenlandkreis

Warum die zunehmende Fettleibigkeit in der Bevölkerung die Kameraden auf Trab hält.

Zeitz/MZ - Die Vielzahl sogenannter „artfremder“ Feuerwehreinsätze ist ein wiederkehrendes Thema im Innenausschuss des Kreistags. Eine Verringerung konnte auch in dessen jüngster Sitzung nicht vermeldet werden. Laut aktueller Prognosen wird in diesem Jahr im Vergleich zum Vorjahr einzig die Beseitigung von Ölspuren um rund ein Drittel zurückgehen, da die Gemeinden sensibilisiert seien und in solchen Fällen vorrangig die Ölwehr anstatt die Feuerwehr rufen würden.