Schwanenvater hat schlimme Befürchtungen

Rippicha/MZ - Willi ist nicht mehr da. Der männliche schwarze Schwan, der sein Domizil zusammen mit seiner Partnerin Lilli auf dem Teich in Rippicha hat, ist verschwunden. Schwanenvater Karl-Heinz Heier, der die Gegend nach Willi abgesucht hat, geht von Diebstahl aus. „Wenn das ein Fuchs oder so gewesen sein soll, dann hätte man sicher irgendwo Federn gefunden“, sagt er. Heier kann sich aber auch vorstellen, dass das oft freilaufende Tier angefahren worden ist. „Dann ist der vielleicht in das Auto gepackt und irgendwo ausgesetzt worden, damit die Tat vertuscht wird“, so seine Gedanken.

