Schutzpolizei greift durch, Gefangene landen in der Volksschule am Steinsgraben in Zeitz

Zeitz/MZ - Die Ereignisse Anfang August in Zeitz, die im Bergarbeitermarsch am 13. August 1923 eskalierten, veranlassten den Regierungspräsidenten in Merseburg zum sofortigen Handeln. Um Mitternacht setzten sich zwei Hundertschaften der Schutzpolizei nach Zeitz in Bewegung. Der zur Sicherung eingesetzte Doppelposten der „Feldwache“, die zum besagten „proletarischen Ordnerdienst“ gehörte und sich in einer Kneipe im Vorort Aue aufhielt, vertieft in eine Unterhaltung mit Mädchen, konnte rasch überwältigt und festgenommen werden. An Schusswaffen wurden einige Pistolen sichergestellt.