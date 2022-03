Diebe haben in Zeitz einen Schuppen ausgeräumt.

Zeitz/MZ - Eine Kettensäge, einen Rasenmäher und eine Sense haben Unbekannte aus dem Schuppen eines Gartens in Zeitz gestohlen. Nach Polizeiangaben zeigte der Gartenbesitzer den Diebstahl am Donnerstagabend an, wann die Diebe eingebrochen sind, ist nicht bekannt.