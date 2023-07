Schulleiterin Beate Kümmel ging an ihrem letzten Tag durch ein Spalier von Schülern und Lehrern. Aus jeder Klasse bekam sie zwei Rosen.

Zeitz/MZ - Viele Emotionen gab es an diesem Tag im Zeitzer Gymnasium: Schulleiterin Beate Kümmel verabschiedete sich von „ihrer“ alten Penne, sie geht am 31. Juli in den Ruhestand.