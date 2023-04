Helene Penndorf gehört zu den jungen Talenten im Zeitzer Jugendkunstkurs, die sich einmal in der Woche in der Volkshochschule treffen. Aus Ton formt sie eine Schale, die später einen Drachenkopf bekommen soll.

Zeitz/MZ - Helene Penndorf mag es bunt und gern außergewöhnlich. Einmal in der Woche trifft man die Schülerin zum Jugendkunstkurs in der Zeitzer Volkshochschule. „Ich male gern Porträts und auch Tiere“, erzählt die Neuntklässlerin. Zum Beispiel hat sie sich die Skulptur die Pferde von Joachim Hering auf dem Zeitzer Rossmarkt angesehen, danach im Atelier in der Volkshochschule mit Kreide und Acryl ein imposantes Bild zu Papier gebracht. Freilich sehen ihre Pferde etwas anders aus, sie sitzen nämlich. „Ich wohne in Luckenau und zu Hause haben wir auch Pferde“, erzählt Helene Penndorf weiter. Die Tiere und die Skulptur auf dem Rossmarkt haben sie inspiriert. So kümmert sie sich um die Pferde und frönt auch ihrem Hobby, der Malerei.