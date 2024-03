Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Zeitz/MZ. - Was soll ich einmal werden? Diese Frage beschäftigt viele Schüler der oberen Klassen und ihre Eltern. So nutzen sie am Montagabend das besondere Angebote in der Zeitzer Berufsschule zur Berufsorientierung. Mehr als 30 Firmen und 350 Gäste kamen. „Das ist sowohl hinsichtlich der Aussteller als auch der Besucher neuer Rekord“, sagt Holger Schmidt. Er ist Leiter der Sekundarschule Am Schwanenteich und hatte im Jahr 2012 die Idee für solch einen Elternabend. Zuerst machte die Sekundarschule Elsteraue in Reuden mit. Heute wird der thematische Abend von fünf Schule gemeinsam organisiert. Sehr viele Schüler und Eltern kamen in zwei Stunden. Dabei suchen die Betriebe Nachwuchs und wetteifern um die Schulabgänger.