Schüler dürfen wieder reisen

Zeitz/Droyssig/MZ - Englisches Stimmengewirr in der Zeitzer Michaeliskirche. Neun Stundenten der University of South Carolina in Columbia in den USA unter Leitung von Professorin Lara Ducate weilen in Zeitz, schauen sich das Gotteshaus, die Stadt und die Region an. Nach zweijähriger Pause auf Grund der Coronapandemie besuchen die Amerikaner wieder die CJD Christophorusschulen Droyßig und führen damit die Schulpartnerschaft fort. „Ich bin schon zum vierten Mal dabei und komme sehr gern nach Droyßig“, sagt Lara Ducate. Ihre jungen Begleiter studieren Umweltwissenschaften, Anthropologie, Psychologie und Deutsch. Im März ging das alte Semester an der University of South Carolina zu Ende. Mit dieser Reise starten die neun Studenten in ihr nächstes Semester. „Im Mittelpunkt unserer Studienfahrt steht das Thema Nachhaltigkeit“, fährt die Professorin fort. Der Bogen ist inhaltlich weit gespannt und schließt den Strukturwandel im Mitteldeutschen Braunkohlenrevier mit ein. So gab es zum Auftakt ein Referat durch Mitarbeiter der Stabsstelle Strukturwandel der Kreisverwaltung. Weiterhin standen ein Besuch im Mibrag-Braunkohlentagebau Profen und im Kraftwerk Wählitz ebenso im Programm wie ein Abstecher in die Gemüseproduktion Zorbau. Am Donnerstag gibt es Führungen bei CropEnergies Zeitz, der Biogas-Raffinerie Elsteraue und es soll der Biohof Burtschütz (Elsteraue) besucht werden. Auch ein Ausflug nach Leipzig zum Besuch der dortigen Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur (HTWK) und der Erfahrungsaustausch mit Studenten gehört zum Programm. Ebenfalls steht die Besichtigung des Naumburger Doms im Plan. Dieses Projekt wird vom Bildungsministerium Sachsen-Anhalt gefördert und findet in Trägerschaft der Fürst-Otto-Victor-Stiftung Droyßig statt.