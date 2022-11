Schüler der Grundschule Bergsiedlung schenken wieder Weihnachtsfreude

Die Zeitzer Grundschule Bergsiedlung macht wieder bei Weihnachten im Schuhkarton mit. Was die Mädchen und Jungen dabei bewegt.

Weihnachten im Schuhkarton: Konstantin, Mia und Jaser (von links) brachten die Päckchen der Grundschule Bergsiedlung Zeitz in die Mohren-Apotheke. Die ist seit Jahren eine der Annahmestellen. Ebenfalls seit vielen Jahren beteiligt sich die Zeitzer Schule an dieser weihnachtlichen Spendenaktion.

Zeitz/MZ - 22 liebevoll weihnachtlich eingepackte Schuhkartons haben Schüler der Grundschule Bergsiedlung in Zeitz in diesem Jahr wieder gepackt. Das ist, wie schon in vielen Jahren zuvor, ihr Beitrag zur Spendenaktion Weihnachten im Schuhkarton. „Ich habe zwei Kartons gepackt“, erzählt Mia, „einen für ein Mädchen und einen für einen Jungen.“