Schule, Kindertagesstätte, Stadtmauer oder Stiftsbibliothek: Wo derzeit in Zeitz gebaut wird

Bauvorhaben in Zeitz: Die Stadtmauer in der Turmstraße muss und soll saniert werden.

Zeitz/MZ - Das Wetter lässt eine ganze Reihe von Baumaßnahmen an Gebäuden in Zeitz zu. Ausgebremst werden die mitunter, weil Zulieferer Termine nicht einhalten können oder weil es Probleme mit Firmen gibt. Dennoch klingt das, was Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) zum Stand von wichtigen Baumaßnahmen sagen kann, durchaus gut. Einige sind im Wesentlichen abgeschlossen. Die MZ hat die Maßnahmen zusammengefasst.