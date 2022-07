Schulbus: Kinder werden im Burgenlandkreis einfach stehen gelassen

Derzeit sorgen Busausfälle bei Eltern und Schülern eines Zeitzer Gymnasiums für Frust. Warum das so ist und wie der Landkreis darauf reagiert.

So sollte es eigentlich sein: Der Schulbus kommt, die Kinder steigen ein. Doch wie Eltern berichten, klappt das in Zeitz sehr oft nicht.

Elsteraue/Zeitz/MZ - Jeden Morgen gehen die Kinder von Familie Schobes zur Haltestelle in Könderitz, um mit den Schulbus nach Zeitz zum Geschwister-Scholl-Gymnasium zu fahren. Doch Ende Juni warten sie drei Tage in Folge vergeblich. Der Bus des kreiseigenen Unternehmens PVG kommt einfach nicht. Dann heißt es improvisieren, schnell müssen jedes Mal die Eltern einspringen, sich von der Arbeit abmelden, um die Kinder mit dem Auto in die Schule zu fahren, schildert Torsten Schobes die Situation.