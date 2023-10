Zeitz/MZ/AFA. - Die Zeitzer Wohnungsgenossenschaft (ZWG) lädt in diesem Jahr bereits zu ihrer zwölften Spielzeugbörse ein. Am Samstag, den 25. November, findet von 9 bis 12 Uhr im Veranstaltungsraum der Genossenschaft in der Schaedestraße 19 A in Zeitz statt.

An diesem Vormittag wird auch der Abiturjahrgang des Geschwister-Scholl-Gymnasiums wieder einen Kuchenbasar anbieten. Im Gebäude der Genossenschaft wird es ein breites Spielzeugangebot geben. „So kurz vor Weihnachten ist es ideal, nach Geschenken zu schauen“, erklärt Peggy Seidel von der ZWG.

Der Anmelde- und Abgabeschluss ist Dienstag, 21. November. Zwischen 15 und 18 Uhr können angemeldete Verkäufer ihr Spielzeug bei der Genossenschaft abgeben. Die Zeitzer WG behält zehn Prozent der Einnahmen ein. Diese werden in der Weihnachtszeit dem Kinder- und Jugendwohnen Herz 2.0 der Diakonie gespendet.

Anmeldungen für die Spielzeugbörse unter Tel.: 03441/80 51 26 oder an [email protected].