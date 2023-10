In der Heinrich-Schütz-Straße von Zeitz haben am Donnerstagabend Papiertonnen gebrannt.

Zeitz/MZ - In Zeitz haben erneut Müllbehälter gebrannt. Nach zwei Tagen ohne derartige Vorfälle standen am Donnerstagabend nach Polizeiangaben zwei Papiertonnen in der Heinrich-Schütz-Straße in Flammen. Der Vorfall ereignete sich kurz vor Mitternacht. Die Feuerwehr rückte aus, um das Feuer zu löschen.