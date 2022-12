Schnuppern, schauen, kochen: Wie man ein besonderes Weihnachtsgeschenk in Zeitz findet

Noch schnarcht der bekannteste Zeitzer Weihnachtsmann in seinem Bett vor der Goldschmiede Schmucker Otto am Zeitzer Roßmarkt – wo man natürlich auch noch feine Geschenke finden kann – vor sich hin und träumt von seinen Rentieren. Aber keine Angst: Pünktlich am Heiligabend wird er von Andreas Otto geweckt und geht auf Tour.

Foto: Angelika Andräs