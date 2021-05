Schlosspark Moritzburg zieht zum Saisonstart viele Besucher an

Der Schlosspark Moritzburg Zeitz zieht zum Saisonstart sehr viele Besucher an. Warum das Gelände der ersten Gartenschau Sachen-Anhalts so beliebt ist.

Zeitz - Der Schlosspark Moritzburg Zeitz hat am 1. April die Tore zur neuen Saison geöffnet. Im Zeitzer Sachgebiet Kultur und Tourismus, das den Park federführend betreut, kann man sich auch gleich über einen Besucherrekord freuen: In knapp zwei Wochen nach der Eröffnung kamen über 2.000 Besucher. Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU) macht es konkret: „Vom 1. April bis zum 12. April konnten wir bereits 2.154 Besucherinnen und Besucher im Zeitzer Gartentraum begrüßen.“

Auch das erste Maiwochenende setzte den Trend fort. Junge Familien waren mit den Kindern an den beiden Spielplätzen, Ehepaare, jung und alt, Verwandte und Freunde, Zeitzer und eigens angereiste Besucher waren in der Anlage der ersten Landesgartenschau Sachsen-Anhalts im Jahr 2004 im Park unterwegs. Kinderwagen wurden geschoben, die an der Kasse auszuleihenden Bollerwagen gezogen. Auch Rollstühle sah man.

Der Schlosspark Moritzburg lädt am Johannisteich, auf den Wiesen und unter Bäumen im Rossnerpark zum Verweilen ein. (Foto: Angelika Andräs)

„Dieser Park ist ein absolutes Schmuckstück“

„Dieser Park ist ein absolutes Schmuckstück“, sagte Imma Gentsch aus Leipzig. „Immer wenn ich meine Oma in Zeitz besuche, fahren wir hierher. Ich kann sie mit dem Rollstuhl überall mit hinnehmen, sie sieht alles und freut sich, genau wie ich, an der schönen Anlage.“ Aus Weißenfels war eine Familie gekommen, die normalerweise „bestimmt jedes zweite Wochenende“ hier ist, weil die Spielplätze so toll sind, es keine Hunde gibt und man einen ordentlichen Kaffee bekomme.

Viele Besucher erzählen immer wieder, wie froh sie sind, dass der Park geöffnet habe. Immerhin bietet er große Wiesenflächen mit Sonnenstühlen und der Möglichkeit zum Picknick. Man kann unter ebenso im Schatten alter Bäume im Rossnerpark spazieren gehen, wie auf sonnigen Wegen rund um die Moritzburg, es gilt den Lustgarten und den Japanischen Garten zu entdecken. Für ein Imbissangebot ist dank der Schnitzelschmiede gesorgt. Und es gibt die beiden Spielplätze - den Wasserspielplatz und den großen Spielplatz „Kleine Baumeister“. Dank der Sparkasse Burgenlandkreis gibt es unmittelbar am großen Spielplatz - und in der Nähe des Tiergeheges - eine neue Sitzgruppe für die Gäste.

Die farbigen Flächen im Bereich Färberpflanzen wurden mit Unterstützung der Sparkasse Burgenlandkreis neu und langlebig gestaltet. (Foto Angelika Andräs)

Und da gerade erst der europaweite Tag der Streuobstwiese begangen wurde: „Der Park eines Fürsten diente nur dem Flanieren? Falsch gedacht“, meint Pressesprecherin Kathrin Nerling, „bereits zu Herzogszeiten wurden die zahlreichen grünen Flächen vor dem hochfürstlichen Schloss Moritzburg an der Weißen Elster zum Anbau von Obst und heimischen Pflanzen genutzt. Im Schlosspark Moritzburg Zeitz, dem ehemaligen Garten Herzog Moritz’ von Sachsen-Zeitz, finden Besucher noch eine dieser idyllischen Wiesen.“ (mz)