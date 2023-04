Gelände der ersten Landesgartenschau Sachsen-Anhalt in Zeitz öffnet seine Tore. Händler, Musikprogramm und Angebote für Kinder sind vorbereitet. Was die Gäste erwartet.

Der Schlosspark Moritzburg Zeitz startet an diesem Samstag in die Saison 2023.

Zeitz/MZ - Es ist so weit: Der Schlosspark Moritzburg Zeitz startet in die neue Saison. Vom 1. April bis 31. Oktober stehen die Tore jeden Tag von 10 bis 18 Uhr offen. Traditionsgemäß steht am Beginn der Veranstaltungssaison der Frühlingsmarkt. Der findet an diesem Sonntag, 2. April, statt.