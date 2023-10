Am letzten Oktobertag hat die Anlage der ersten Landesgartenschau noch einmal geöffnet. Wie sich der Park von den Besuchern verabschiedet.

Zeitz/MZ - Saisonende im Schlosspark Moritzburg Zeitz: Einige Besucher, vor allem die Inhaber von Dauerkarten, bummelten noch einmal durch die Anlage der ersten Landesgartenschau Sachsen-Anhalts. Vor allem am Voormittag lud dazu auch ein immer wieder sonniger Herbsttag ein.

Seit 1. April war der Zeitzer Gartentraum geöffnet, mehr als 20.000 Besucher wurden seitdem von den Sensoren des LoRapark, einem Projekt des Digitalisierungszentrums Zeitz, an den Eingängen Orangerie und Schlosshof erfasst. Der LoRa-Park Zeitz ist ein Schaugarten für sensorbasierte Anwendungen im Schlosspark der Moritzburg. Und zwei Sensoren erfassen auch die Besucherströme.

Am 31. Oktober heißt es im Schlosspark Moritzburg Zeitz Saisonschluss. Einige Spaziergänger bummelten noch einmal durch die Anlage. Foto: Angelika Andräs

Der Schlosspark zeigte sich am Dienstag nch einmal farbenfroh und voller Blüten. So blühen noch viele Rosen im Park und im Japanischen Garten haben die Bäume eine besondere Pracht entfaltet. Ab Mittwoch kehrt allerdings Ruhe ein. Besucher haben keinen Zutritt mehr. Die neue Saison beginnt am 1. April 2024-.