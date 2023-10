Bereits seit 2001 wird in Zeitz das Lichterfest – hier eine Aufnahme aus dem Jahr 2023 – gefeiert. Der Zeitzer Förderverein Landesgartenschau 2004 hatte es ins Leben gerufen, um für die Gartenschau zu werben. Das Fest ist jährlich ein kultureller Höhepunkt in Zeitz

Zeitz/Bad Dürrenberg/MZ. - Wenn im kommenden Jahr in Bad Dürrenberg die fünfte Landesgartenschau Sachsen-Anhalts stattfindet, dann wird auch Zeitz in der Stadt an der Saale präsent sein. Zeitz, so teilte Stadtsprecher Lars Werner auf Anfrage mit, werde dabei aktiv für einen Besuch im Schlosspark Moritzburg werben. Denn für ihn ist die kommende Saison eine Jubiläumssaison.