Schlosspark erhält ein Sommerkleid

Zeitz - Der Schlosspark Moritzburg bekommt sein Sommerkleid: Wie Kathrin Nerling, Sprecherin im Sachgebiet Kultur und Tourismus der Stadtverwaltung, mitteilt, werden in dieser Woche die Blumen für den Sommer gepflanzt. Pflanzen für die Wechselbeete, Kübel und Kästen sind demnach bereits angeliefert worden. Die Vorbereitungen für das Pflanzen haben laut Kathrin Nerling begonnen. Das heißt, das Beete abgeräumt wurden und der Boden aufgelockert worden ist. „Bis zum Ende dieser Woche werden alle blühenden Schönheiten gepflanzt“, heißt es in der Mitteilung.

Insgesamt sollen etwas mehr als 4.000 Pflanzen in die Erde kommen. Darunter sind Pelargonien, Petunien, Mittagsgold, Dragon Wings, Portulak, Verbenen, Zinnien, Surfinia, Lobelien, Topfdahlien und Begonien. Der Schlosspark Moritzburg in Zeitz werde sich somit pünktlich zum Pfingstfest „im prächtigen Sommerkleid“ zeigen, heißt es. Bürger der Stadt und der Region sind eingeladen, den Park und seine Schönheit zu genießen. „Kommen Sie vorbei, hier blüht Ihnen was! Versprochen!“ wirbt Kathrin Nerling.

Einlass zum Park ist jetzt täglich von 10 bis 18 Uhr. Der Aufenthalt in den Anlagen ist bis zum Einbruch der Dunkelheit gestattet. Der Tageseintritt kostet Erwachsene zwei Euro, für den ermäßigten Eintritt ist ein Euro zu zahlen. Kinder bis 13 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Es sind wieder Saisonkarten erhältlich. Hunde haben wie in den Jahren zuvor keinen Zugang zum Schlosspark. Am Eingang Orangerie stehe aber ein Hundezwinger zur kostenfreien Nutzung zur Verfügung. (mz)

Informationen im Internet: www.zeitz.de