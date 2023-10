Zum 40. Mal geht es über Stock und Stein ins Elstertal und in die Schneidemühle. Was alles geplant ist.

Am Samstag findet die 40. Schlossjagd in Zeitz statt.

Zeitz/MZ - Ein großes Halali steigt am Wochenende, denn der Zeitzer Reitverein lädt zur 40. Schlossjagd mit Hubertusmesse im Zeitzer Dom Sankt Peter und Paul ein. Zur Einstimmung trifft man sich erstmals schon am Freitagabend, 19 Uhr in der Schlosskirche Droyßig. Am Samstag geht es dann in Zeitz weiter. Ab 8.30 Uhr werden die Reiter erwartet. Um 9.15 Uhr wird am Zeitzer Dom Salute geschossen. Die Perforcehornbläser Diana aus Gera blasen ein Halali. Um 9.30 Uhr beginnt die Hubertusmesse. Mit dabei sind Künstler der Musikschule Burgenlandkreis und der katholische Pfarrer hält den Gottesdienst.

Ab 11 Uhr erfolgt ein Stelldichein auf der Reitanlage in der Zeitzer Friedensstraße. Hier werden Reiter und Pferd gesegnet und anschließend wird zur Jagd aufgebrochen. Allen voran die Frankenmeute und die Mecklenburger Meute – so gibt es erstmals eine Jagd mit zwei Meuten in Zeitz. Die Jagd führt durch das Elster- und das Agatal. Insgesamt ist es eine zirka 18 Kilometer lange anspruchsvolle Strecke in Richtung Ossig. Auf der Märzenbecherwiese ist Rast mit Picknick geplant. Anschließend geht es wieder zurück auf die Reitanlage. Dort gibt es für die Hunde ein Curée und für die Teilnehmer der Jagd einen Imbiss. Auch Zuschauer sind zur Jagd willkommen, zehn Kutschen und Kremser stehen für Gäste gegen Bezahlung bereit.

Anmeldung für Restplätze für die Kutschenfahrt unter 03441/226494.