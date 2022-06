„Ich war selber schockiert über diesen Sekundenschlaf“ Schlangenlinien auf der B 91: Wie ein Zeitzer eines Unfalls überführt wurde

Im Oktober 2020 fuhr er, wie er zu Beginn offen zugab, wegen Übermüdung in Schlangenlinien auf der B 91 in Richtung Zeitz, geriet dabei in den Gegenverkehr: Warum die Unfallflucht kein Thema mehr ist.