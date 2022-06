Schlägerei endet in Zeitz im Klinikum

Am Sonntagmorgen war die Polizei wegen einer Schlägerei in Zeitz im Einsatz.

Zeitz/MZ/and - Während einer Feier kam es am Sonntagmorgen gegen 2.00 Uhr in einem Haus in der Friedensstraße in Zeitz zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen, wie die Polizei informiert: Ein 40-Jähriger wurde dabei im Gesicht und an den Beinen verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in das Klinikum. Alle Beteiligten sind der Polizei namentlich bekannt. Ermittlungen wurden eingeleitet.