Scheune bei Zeitz geht in Flammen auf - rund eine Million Euro Schaden

Zeitz/MZ - Ein Großbrand in Geusnitz, einem Ortsteil der Stadt Zeitz, beschäftigt seit den frühen Morgenstunden die Feuerwehren der Stadt. Gegen 0.45 Uhr war am Mittwoch der Vollbrand einer Scheune gemeldet worden, so ein Sprecher der Polizei in Halle am Donnerstagmorgen. Der Brand wurde auch über die Katastrophenwarn-App Katwarn gemeldet.

Insgesamt 57 Kameraden von sieben Freiwilligen Feuerwehren der Region sind mit dem Löschen der etwa 20 mal 30 Meter großen Scheune beschäftigt, in der neben dem gelagerten Stroh auch mehrere hochwertige Bau- und Landmaschinen in Flammen aufgingen. Ein zwischenzeitlich drohendes Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Rinderstall konnten die Kräfte der Feuerwehr erfolgreich verhindern.

Neben den 13 Fahrzeugen der Feuerwehr waren drei Besatzungen mit Rettungsfahrzeugen und ein Norarzt vor Ort. Warum die Scheune in Flammen aufging, ist noch unklar. Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund eine Milion Euro geschätzt. Geschädigt ist ein 60 Jahre alter Landwirt, so die Polizei. (mad)