Die Polizei ist in der Nacht zum Donnerstag in Zeitz alarmiert worden.

Zeitz/MZ - In Zeitz haben in der Nacht zum Donnerstag Unbekannte randaliert. Wie die Polizei mitteilte, haben Beamte an der Eisdiele Härlein am Altmarkt eine zerstörte Schaufensterscheibe festgestellt. Diese war offensichtlich gegen 23.30 Uhr mit Tritten eingeschlagen worden, hieß es aus dem Revier. Die Ermittlungen laufen.