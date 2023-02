Kleiner Verein aus der Elsteraue bereitet große Börse im Hyzet-Klubhaus Alttröglitz vor. Was die Sammler an dem Hobby schätzen.

Alttröglitz/MZ - Schneeweiß ist der Skolezit und die Sonnenstrahlen brechen sich viel tausendfach in diesem seltenen Mineral. Bernd Zimmermann aus Pegau hütet diesen Stein wie einen Schatz. Der Mann aus Pegau gehört zum Verein der Mineralien- und Fossilienfreunde Elsteraue. Jeden letzten Donnerstag im Monat treffen sie sich in Kultur- und Kongresszentrum in Alttröglitz. Gemeinsam mit André Späte aus Kayna bereitet er die Mineralienbörse im Hyzet-Klubhaus vor. Diese findet am Samstag, 11. Februar von 10 bis 16 Uhr statt.