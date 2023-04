Die Straßensanierungsarbeiten auf der B 2 haben am Montag begonnen. Aus diesem Grund ist die Straße bis Donnerstag komplett gesperrt. Hier: Ortsausgang Bornitz in Richtung Leipzig.

Es geht los: Die Sanierung der Bundesstraße 2 hat am Montag begonnen. Zuerst wird die alte Oberfläche abgefräst, der Bauschutt aufgeladen und abtransportiert. Eine Straßenkehrmaschine steht ebenfalls bereit. Als nächstes soll eine neue Deckschicht aufgebracht werden. Aus diesem Grund ist die Verkehrsader zwischen Bornitz und Draschwitz komplett gesperrt. Die Zufahrt zum Supermarkt in Draschwitz und Kita in Reuden ist gegeben. Die offizielle Umleitung erfolgt vom Bonritzer Kreisel in Richtung Theißen, weiter nach Nonnewitz und zur Magistrale durch den Tagebau Profen. Nach Ostern folgt vom 11. bis 15. April der nächste Bauabschnitt zwischen Draschwitz und Reuden, dies teilt die Landesstraßenbaubehörde mit. weimer