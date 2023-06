Die Flut hinterließ große Schäden in der Stadt. Brücken waren gesperrt, Keller standen voller Wasser. Wie die Leute reagierten.

Sandsäcke, Pumpen und vor allem Wasser bestimmten über Tage das Leben der Menschen in Zeitz

Erinnerungen an die Flut 2013 im Burgenlandkreis

Zeitz/MZ - Am 3. Juni 2013 hatte das Hochwasser der Weißen Elster in Zeitz seinen Höhepunkt erreicht. Am 4., 5. und 6. Juni entspannte sich die Situation nach und nach etwas. Gleichzeitig wurden aber die Schäden deutlich, die die Flut angerichtet hatte. Und die Sorge blieb: War es das?