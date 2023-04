Zeitz/MZ - Großreinemachen ist am Samstag in Zeitz angesagt. Die Stadtverwaltung hat zum Frühjahrsputz aufgerufen und laut Pressestelle gibt es ein „großes Interesse“ von Bürgern, aus Schulen und Vereinen, die Aktion zu unterstützen. Start ist Samstag, 9 Uhr. Ein Treffpunkt dabei ist vor dem Rathaus am Altmarkt. Vorn dort aus, so Stadtsprecher Lars Werner, werden Oberbürgermeister und Bürgermeisterin, Mitarbeiter der Verwaltung, Mitstreiter des Vereins Ukrainisches Zentrum und eine Gruppe Fans vierrädriger Motorräder (Quads) losziehen, um zu helfen, die Stadt sauberer zu machen. Weitere Treffpunkte für den Frühjahrsputz sind der Schwanenteich, die Elsterpromenade, die Sekundarschule 3, das Wohngebiet hinter dem Kaufland, das der Volksmund „Müllershausen“ nennt, und die Kirche in Geußnitz. Diese Stationen werden von privaten Initiativen, der Schule selbst und der Kampfsportgemeinschaft Jodan Kamae (Elsterpromenade) betreut. Ferner, so Stadtsprecher Werner, seien bereits mit einer Reihe von Privatpersonen Absprachen getroffen worden, wo gesammelter Müll abgeholt werden kann. Denn sie gestalten den Frühjahrsputz in Eigeninitiative. Die Grundschule Elstervorstadt hat ihren Frühjahrsputz bereits hinter sich gebracht.

Weiterhin können sich Freiwillige bei Jens Staate vom Ordnungsamt melden, um den Frühjahrsputz zu unterstützen und um mit Müllsäcken und anderen Hilfsmitteln ausgestattet zu werden. Als Hilfsmittel stellt die Stadt nicht nur blaue Säcke, sondern auch Handschuhe und Müllgreifer zur Verfügung – allerdings sind die Vorräte endlich.

Am Frühjahrs- und Herbstputz des vergangenen Jahres haben sich in Zeitz im vergangenen Jahr rund 90 Menschen beteiligt. Sie sammelten rund 70 Säcke Müll.

Jedermann kann am Samstag mitmachen. „Alle, die am Samstag Zeit und Lust haben, können den Frühjahrsputz aktiv unterstützen“, sagt Stadtsprecher Werner. Dafür müsse man einfach zum Rathaus kommen, sich einer anderen Reinigungsgruppe anschließen oder im eigenen Umfeld auf Müllsammeltour gehen. Um die Entsorgung des Mülls kümmern sich laut Werner die Stadtverwaltung und die Zeitzer innovative Arbeitsfördergesellschaft.

Damit bekannt ist, wo Müllsäcke abzuholen sind, werden die Teilnehmer gebeten, die Abholungsorte bis Samstag, 12 Uhr, über Telefon 03441/8 32 40 oder 0172/3 97 83 32 zu melden. Die Säcke werden im Laufe des Sonnabends oder in einer zweiten Runde am Montagvormittag eingesammelt. Jens Staate ist ebenfalls über die Rufnummer 03441/8 32 40 erreichbar.