Geussnitz/MZ - Jetzt geht s los: Sagen wie der Drache von Lobas, das Untier vom Milchteich oder die Hexe von Suxdorf werden auf dem neuen Sagenweg Schnaudertal erzählt. Am 23. September soll die sagenumwobene Tour feierlich eröffnet werden. Doch Grund zur Freude gab es schon jetzt. Denn die Macher rund um das Projekt gehören im Ideenwettbewerb Revierpionier zu den Gewinnern und erhielten in der Kategorie „Revier gestalten“ 1.500 Euro. „Das Geld kommt gerade recht, denn bis zur Eröffnung haben wir noch viel zu tun“, sagt Heidi Seidenfaden, stellvertretende Vorsitzende im Heimatverein Drei Eichen. Vorsitzender Thomas Zimny war am Sonntag zur Preisverleihung in Leuna. Dabei stand er gleich zweimal auf der Bühne und nahm für das Projekt Jugend im Bauwagen auch noch 3.000 Euro Preisgeld mit nach Geußnitz.