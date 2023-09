Bald soll der neue Sagenweg im Schnaudertal eröffnet werden. Doch in Kayna wurden bereits vor der Eröffnung des Wanderweges neue Bänke beschädigt.

Schon erste Randale vor der Einweihung: Bänke in Kayna beschmiert

Umgestoßener Papierkorb, Müll und Brandflecke im Holz: die neue Sitzgruppe in Kayna hat es nicht unbeschadet bis zur Eröffnung geschafft.

Kayna/MZ - Ob es wohl mit dem Teufel zugeht, wenn ein neues Wahrzeichen von Kayna schon vor der Eröffnung beschädigt wird? So geschehen am Samstag in Kayna.