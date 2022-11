Ruf nach einem Runden Tisch wird lauter

Zeitz/MZ - Der aktuelle Strukturwandel infolge des Kohleausstiegs wird häufig mit dem Strukturwandel verglichen, den es in Ostdeutschland infolge der Wiedervereinigung gab. Warum also nicht, „den Versuch unternehmen, einen Runden Tisch 2.0 ins Leben zu rufen?“, fragt der Vorsitzende des Bunds für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) im Burgenlandkreis, Thomas Kuhlbrodt. Er habe während der Wendezeit selbst an diesen Beteiligungsformaten teilgenommen, bei denen die Zukunft Ostdeutschlands besprochen wurde. „Damals kamen partei- und konfessionsübergreifend Leute zusammen. Es war eine produktive Zeit, auch wenn natürlich nicht immer ein Konsens gefunden und alles umgesetzt werden konnte“, erinnert er sich zurück.

