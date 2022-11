Rübenlaster kippt um und verliert seine Fracht

Bergisdorf/Zeitz/MZ/ank - Auf der Bundesstraße 2 nahe Bergisdorf und Zeitz ist in der Nacht zum Freitag ein Rübenlaster verunglückt. Der Fahrer des Trucks wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt und in das Klinikum Zeitz eingeliefert. Wie es zu dem Unfall kam, war am Freitagnachmittag nach Polizeiangaben noch unklar. Fakt ist laut Mitteilung aus dem Revier, dass der vollbeladene Sattelzug über eine Verkehrsinsel gefahren ist, anschließend von der Fahrbahn abkam und dann umkippte. Dabei habe der Laster seine Ladung - etwa 20 Tonnen Zuckerrüben - verloren. Die B2 sei umgehend gesperrt worden. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden, heißt es.